Economia Dólar ultrapassa R$ 3,70 e registra maior valor em dois anos A cotação do dólar comercial fechou em alta pelo 5º dia consecutivo

Pelo quinto dia consecutivo, a cotação do dólar comercial fechou em alta, dessa vez de 0,61%. Com isso, o preço de venda da moeda norte-americana terminou o dia em R$ 3,701, o maior valor em 26 meses. Na máxima do dia, a moeda chegou a valer R$ 3,713. A alta do dólar ocorre mesmo um dia depois do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidir manter o...