Economia Dólar tem sexta alta consecutiva e vai a R$ 4,0614 Esse é o maior valor desde 16 de fevereiro de 2016 (R$ 4,0707)

O dólar teve nesta quarta-feira, 22, sua sexta alta consecutiva, avançando ainda mais no patamar dos R$ 4, num movimento mais uma vez atribuído ao desconforto do investidor com o cenário eleitoral. A moeda americana fechou com valorização de 0,49%, aos R$ 4,0614, maior valor desde 16 de fevereiro de 2016 (R$ 4,0707). Em seis pregões de alta, a divisa acumula ganho de 5...