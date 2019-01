Economia Dólar tem quarta alta consecutiva e vai a R$ 3,7532 A moeda subiu 1,07% na semana, interrompendo uma sequência de quatro semanas consecutivas de queda

O dólar engatou a quarta alta seguida e fechou em R$ 3,7532, (+0,13%) nesta sexta-feira, 18. Notícias do exterior novamente ditaram o ritmo do mercado de câmbio nesta sexta-feira, enquanto no mercado interno as mesas seguem aguardando novidades sobre a reforma da Previdência. A moeda subiu 1,07% na semana, interrompendo uma sequência de quatro semanas consecutivas de que...