Economia Dólar tem novo dia de alta e vai a R$ 3,8672 O câmbio aqui acompanhou a cautela dos investidores internacionais, com a moeda americana subindo perante boa parte dos emergentes, em meio a renovados temores sobre os rumos na economia mundial

O dólar teve novo dia de alta, mas esta quarta-feira, 5, teve ritmo mais fraco de negócios, por causa do fechamento do mercado financeiro nos Estados Unidos em homenagem ao falecimento do ex-presidente George H. W. Bush. O câmbio aqui acompanhou a cautela dos investidores internacionais, com a moeda americana subindo perante boa parte dos emergentes, em meio a renovados t...