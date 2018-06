Economia Dólar tem nova alta e vai a R$ 3,774 mesmo com injeção de US$ 1 bi do BC O BC tem ainda mais US$ 8 bilhões para tentar segurar o dólar nesta quinta e sexta-feira

O dólar engatou alta no final da tarde desta quarta-feira, 20, após operar volátil desde o início dos negócios desta sessão, renovou máximas e encerrou o dia aos R$ 3,7740 (+0,72%). O Banco Central voltou a intervir no mercado hoje, após um dia de trégua ontem, e despejou mais US$ 1 bilhão em novos contratos de swap. No entanto, com as atenções dos agentes voltadas p...