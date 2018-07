Economia Dólar tem maior queda desde 15 de junho e recua para R$ 3,8029 Entrada de recursos estrangeiros no Brasil, a queda do dólar ante emergentes e um movimento de venda da moeda no mercado doméstico por exportadores e tesourarias de bancos estão entre os principais fatores que explicam a redução

O dólar fechou a terça-feira (10) na menor cotação em quase 15 dias, mesmo sem intervenção do Banco Central, que não faz atuações extraordinárias no câmbio com swap (venda da moeda no mercado futuro) desde 22 de junho. A entrada de recursos estrangeiros no Brasil, a queda do dólar ante emergentes hoje e um movimento de venda da moeda no mercado doméstico por exportadores e...