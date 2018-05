Economia Dólar tem maior cotação em dois anos, atingindo R$ 3,62 "Ainda não temos nem os candidatos definidos", diz um operador. "Mas toda essa incerteza pesa para os negócios"

O cenário doméstico voltou a pesar para o comportamento do dólar nesta segunda-feira, 14. Depois de uma abertura em queda, a moeda americana voltou a se valorizar em relação ao real, por conta de pesquisa eleitoral confirmar os rumores que já circulavam na sexta-feira, de que candidatos desalinhados com o mercado subiriam nas pesquisas. O dólar à vista fechou a R$ 3,6267, c...