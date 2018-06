Economia Dólar tem maior alta em 13 meses, cotado a R$ 3,81 Elevação foi causada por notícias de que o Banco Central Europeu encerra seu programa de compras de títulos no fim do ano

O dólar fechou esta quinta-feira (14) com alta de 2,5%, cotado a R$ 3,8119. A maior alta nos últimos 13 meses foi causada por notícias de que o Banco Central Europeu (BCE) encerra seu programa de compras de títulos no fim do ano. O mercado interno também repercute o fim do plano anunciado pelo Banco Central (BC) brasileiro, que encerra amanhã o peroído em que co...