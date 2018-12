Economia Dólar tem leve alta e fecha em R$ 3,90 A demanda pela moeda americana no mercado à vista seguiu pressionada, por conta da necessidade de recursos por empresas e fundos para envios ao exterior

Na expectativa pelo final da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que termina nesta quarta-feira (19), os investidores preferiram adotar uma postura mais cautelosa, sem fazer grandes apostas. O dólar passou boa parte da tarde próximo da estabilidade, embora com tendência de alta. No final do dia, a moeda terminou e...