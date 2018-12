Economia Dólar tem dia volátil e cai 0,19% Moeda fechou o dia a R$ 3,8993

A última semana de negócios antes das festas de fim de ano começou com volatilidade alta no câmbio, em segunda-feira, 17, marcada por volume mais tímido de negócios. Pela manhã, fatores técnicos predominaram e, diante da maior procura pela moeda para compromissos comuns nos meses de dezembro, como envio de recursos de empresas para as matrizes no exterior, o dólar subiu e...