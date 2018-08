Economia Dólar tem dia de correção e fecha em baixa de 0,43% Moeda americana se descola do exterior com cenário mais tranquilo e recua, fechando o dia cotada a R$ 4,119, após bater a máxima de R$ 4,164 na abertura

Depois de renovar o pico do ano e de ter atingido a segunda maior cotação nominal desde o Plano Real, o dólar teve um alívio ontem e fechou em baixa de 0,43%, cotado a R$ 4,1197. A escassez de notícias novas no campo político doméstico, somada ao cenário externo mais tranquilo, favoreceram um movimento de realização de lucros, de acordo com profissionais do mercado. ...