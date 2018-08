Economia Dólar tem alta de 1,45% e atinge R$ 4,12 Tensão por guerra comercial elevou a moeda, mas o silêncio do Banco Central preocupou analistas

A cautela com o cenário eleitoral e o impacto da guerra comercial entre Estados Unidos e China levaram o dólar a atingir na quinta-feira, 23, a terceira maior cotação nominal desde a criação do Plano Real, em 1994. A moeda americana teve alta de 1,45%, cotada a R$ 4,12. Foi o sétimo pregão seguido de valorização do dólar frente ao real, acumulando alta de 6,69%, e o t...