Economia Dólar tem 7ª alta seguida e chega aos R$ 4,12 Sob o monitoramento silencioso do Banco Central, o dólar fechou em alta de 1,45% no mercado à vista

O dólar emplacou nesta quinta-feira, 23, sua sétima alta consecutiva, que resultou do mau humor no mercado internacional, combinado com o desconforto dos investidores com o cenário eleitoral interno. Sob o monitoramento silencioso do Banco Central, o dólar fechou em alta de 1,45% no mercado à vista e atingiu R$ 4,1203 - terceiro maior valor da história do Plano Real. ...