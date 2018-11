Economia Dólar tem 3ª alta consecutiva e fecha a R$ 3,80 A moeda norte-americana já acumulava na última quarta-feira uma alta de 0,72%

A cotação da moeda norte-americana encerrou o pregão desta quinta-feira (22) em alta pelo terceiro pregão seguido, com valorização de 0,41% valendo R$ 3,8057 para venda. O dólar já acumulava na última quarta-feira uma alta de 0,72%. A alta ocorreu mesmo com o feriado no mercado norte-americano pelo Dia de Ação de Graças. O Banco Central seguiu com a política tradicional d...