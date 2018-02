Dólar sobe e atinge maior valor em 2018

A volatilidade global fez o dólar atingir o maior valor do ano ante o real nesta sexta-feira, 9, ao fechar a sessão na casa dos R$ 3,29. Além do fortalecimento da moeda americana no exterior, o tombo nos preços do petróleo pesou sobre o câmbio doméstico. Outro fator que gerou cautela foi o fato de que, por causa do feriado de carnaval, o mercado local ficará fechado até o início da tarde da quarta-feira de Cinzas, enquanto os negócios continuarão normalmente no resto do mundo. Com isso, muitos investidores preferiram comprar dólares.

O dólar à vista fechou em alta de 0,48%, a R$ 3,2954. É o maior nível desde 28 de dezembro, último pregão de 2017, quando terminou cotado a R$ 3,3155. O giro foi de US$ 1,232 bilhão. Na mínima, chegou a R$ 3,2687 (-0,33%) e, na máxima, R$ 3,3188 (+1,20%). Na semana, a moeda americana acumulou valorização de 2,46%.

De acordo com Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da Treviso, diante do forte aumento da volatilidade e do tombo nos mercados acionários nesta semana, os investidores continuaram em busca por segurança. "No caso do Brasil, ninguém vai querer ficar exposto ao risco durante tantos dias durante o carnaval", comentou Galhardo.

José Raymundo Faria Júnior, diretor da Wagner Investimentos, avaliou, também em relatório, que, para o curto prazo, "a situação é muito delicada". "Mas os sinais são de que o mercado global vai acalmar e teremos recuperação dos preços dos ativos. Este ainda é nosso cenário base", escreveu.

No campo doméstico, o foco são as negociações em torno da reforma da Previdência, apesar de o mercado já precificar a não aprovação da proposta no Congresso este ano.