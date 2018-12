Economia Dólar sobe com viés externo e demanda para ajustes de carteiras e remessas Às 10h39, o dólar à vista subia 0,78%, a R$ 3,9160. O dólar futuro de janeiro avançava a R$ 3,9140, com alta de 0,31%

Após uma abertura com sinais mistos e liquidez fraca, o dólar futuro de janeiro se alinhou à alta registrada pelo dólar à vista desde os primeiros negócios desta quarta-feira, 26. Ainda assim, o valor da moeda negociado no balcão de bancos e corretoras segue acima do preço do dólar janeiro, indicando a continuidade da demanda pela moeda física por tesourarias e empresas p...