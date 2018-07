Economia Dólar sobe com tensão comercial no foco antes do jogo do Brasil Com o início da partida do Brasil contra o México às 11h, a liquidez tende a diminuir

As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China mantêm o dólar forte no exterior e se sobrepõem à influência do início da rolagem de swaps de agosto (com vencimento total de cerca de US$ 14 bilhões) nos negócios locais. O Banco Central antecipou o leilão de rolagem nesta segunda-feira, 2, para 10h30, por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo de futebol, e a...