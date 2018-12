Economia Dólar sobe com fluxo de saída, após oscilar em meio à espera de leilão de linha Na manhã de hoje, o dólar à vista subia 0,36%, a R$ 3,9205. O dólar futuro para janeiro de 2019 estava em alta de 0,08%, na máxima a R$ 3,9215

Após oscilar perto da estabilidade nos primeiros negócios desta segunda-feira, 17, o dólar à vista ampliou levemente o ganho, enquanto o dólar futuro de janeiro passou a exibir viés de alta, mas limitado pelo desempenho mais fraco da moeda americana nesta manhã no exterior e a alta do petróleo mais cedo. A princípio, a divisa americana na comparação com o real p...