Economia Dólar sobe, chega a R$ 3,60 e atinge maior valor em 2 anos Depois de cair no dia anterior, cotação voltou a subir ontem, com a valorização da moeda americana chegando a 6,33% nos últimos 30 dias

O alívio no câmbio durou pouco e o dólar voltou a subir ontem, quando a moeda americana fechou em alta de 1,43%, cotada a R$ 3,60 - novo patamar e maior cotação desde 31 de maio de 2016. Naquele pregão, dois anos atrás, o mercado doméstico se estressou com a noticia de que a Polícia Federal indiciara o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e dois executivos do b...