Economia Dólar sobe 2,2% na semana e fecha acima de R$ 3,8 O novo tombo do petróleo no mercado internacional contribuiu para trazer nervosismo para os investidores pelo mundo

Em dia de liquidez baixa, o dólar começou a sessão volátil e firmou alta na parte da tarde desta sexta-feira, 23, e chegou a bater em R$ 3,83. O novo tombo do petróleo no mercado internacional, em meio a preocupações com o aumento da oferta da commodity e o temor de desaceleração da economia mundial, contribuiu para trazer nervosismo para os investidores pelo mundo, c...