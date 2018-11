Economia Dólar sobe 1% com ajuste após feriado O câmbio foi marcado por forte estresse no exterior, com tombo do petróleo, alta do dólar e queda das bolsas mundo afora

O câmbio teve uma sessão de ajuste nesta quarta-feira, 21, no mercado doméstico, após o feriado de terça em São Paulo, dia marcado por forte estresse no exterior, com tombo do petróleo, alta do dólar e queda das bolsas mundo afora. Por isso, o real se descolou de outras moedas nesta quarta e foi a divisa que mais perdeu valor perante o dólar nesta quarta-feira, considerando u...