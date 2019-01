Economia Dólar sobe 1,19% e fecha no maior valor do ano, em R$ 3,8054 O discurso de Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial foi monitorado de perto pelo mercado

O dólar engatou a sexta alta consecutiva e fechou no maior nível desde 28 de dezembro (R$ 3,8755). O câmbio foi influenciado principalmente pelo mercado externo, que teve um dia de aversão ao risco em meio a preocupações com a desaceleração da economia mundial e com os rumos das negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos após notícias de que a Casa Branca r...