Economia Dólar segue fraco com petróleo forte, negociação comercial e Powell no radar Às 9h51 desta segunda-feira, o dólar à vista caía 0,20%, aos R$ 3,7105. O dólar futuro para fevereiro recuava 0,15% neste mesmo horário, aos R$ 3,7160

O mercado de câmbio iniciou a sessão doméstica com o dólar perto da estabilidade mas, por volta das 9h50, um viés de baixa frente o real predominava. Esse ajuste de baixa da moeda americana representa a sexta queda seguida, após o dólar ter acumulado perdas de 5,21% nas últimas cinco sessões. O dólar ante o real caiu de R$ 3,9226 no fechamento do dia 26 de dezemb...