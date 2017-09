Dólar segue em baixa com mercado otimista

O dólar segue em queda no balcão nesta quarta-feira (6), na casa dos R$ 3,11, na esteira do noticiário favorável ao governo no Congresso. Na terça, foi aprovado no plenário do Senado, por 36 votos a 14, o texto-base do relatório da Medida Provisória que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP).

Além disso, foi concluída no Congresso a votação da proposta que altera as metas fiscais de 2017 e 2018 para um rombo de até R$ 159 bilhões, que permitirá a atualização da proposta de Lei Orçamentária (PLOA) "fictícia" para o ano que vem, enviada pelo governo na semana passada.

Pouco antes do fechamento deste texto, o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,1142 (-0,08%), enquanto a moeda para outubro estava cotada a R$ 3,1235 (-0,14%) no mercado futuro.

A trajetória de baixa impera desde que o procurador geral da República, Rodrigo Janot, colocou sob suspeita a delação dos executivos da JBS, o que na avaliação do mercado enfraqueceu uma possível segunda denúncia da PGR contra Michel Temer.

A leitura é de que o presidente tende a sair do episódio com maior capital político para defender matérias de interesse no Congresso, como a reforma da Previdência.