Economia Dólar segue em baixa ajudado pelo exterior e oferta de hedge do BC Investidores locais estão monitorando a reunião do ministro da Fazenda com o presidente da Petrobras e o ministro de Minas e Energia para discutir o aumento dos preços dos combustíveis, diante da pressão da greve de caminhoneiros

O mercado de câmbio segue reduzindo posições compradas em meio ao dólar mais fraco no exterior e a continuidade da oferta extra de 15 mil contratos de swap cambial (R$ 750 milhões) às 9h30 e do leilão de rolagem de 4.225 contratos (US$ 211,2 milhões) do vencimento de 1º de junho (11h30). A alta de commodities, como o petróleo, também é precificada. Às 9h47 desta ...