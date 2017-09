Dólar segue em alta com cautela local

O dólar segue em alta na manhã desta quarta-feira (13), refletindo a cautela do mercado em relação às investigações envolvendo o nome do presidente Michel Temer. Na visão dos investidores, o risco é que o eventual enfraquecimento do governo comprometa o andamento das reformas estruturais, principalmente, a da Previdência.

No radar está a abertura de inquérito pelo ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra o presidente no âmbito da investigação do Decreto dos Portos. Na terça-feira (12), os agentes já digeriam a investigação da Polícia Federal indicando que Temer teria recebido R$ 31,5 milhões de vantagens por participar do chamado "quadrilhão do PMDB". Além disso, o movimento comprador se apoia na expectativa em relação à segunda denúncia do procurador da República, Rodrigo Janot, que deixa o cargo no fim de semana.

Neste contexto de cautela, às 9h30 o dólar à vista no balcão estava negociado a R$ 3,1335 (+0,16%), depois de bater máxima a R$ 3,1350 (+0,24%). No mercado futuro, a moeda para outubro era cotada a R$ 3,1370 (+0,18%) no mesmo horário.