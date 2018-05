Economia Dólar salta para R$ 3,75 com exterior e desconforto interno Alta reflete incerteza que ronda tanto a economia global quanto o mercado brasileiro, que apresenta retomada econômica frágil e indefinição sobre as eleições

O dólar segue em alta no exterior e frente o real na manhã desta sexta-feira, 18, e chegou a atingir máxima no mercado à vista aos R$ 3,7775 (+2,11%) mais cedo. Os agentes financeiros mantêm suas atenções no rendimento dos Treasuries - a taxa do T-Note 10 anos rondava os 3,10%, após tocar em 3,12% durante a madrugada na Ásia - e na volatilidade do petróleo. Internamente, a busc...