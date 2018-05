Economia Dólar recua com perda de força de greve de caminhoneiros, reoneração e exterior O foco agora é a paralisação de 72 horas dos petroleiros, iniciada nesta madrugada

Em dia de formação da última Ptax de maio, o dólar ante o real opera em baixa em meio ao arrefecimento da greve de caminhoneiros no País após nove dias de paralisações, a aprovação da reoneração da folha de pagamentos de empresas no Senado e a melhora do cenário externo. O ajuste de baixa ante o real está em linha com o viés negativo da moeda americana no exterior em m...