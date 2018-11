Economia Dólar recua após anúncio de nome para Banco Central

O dólar recuou ante o real ontem, com o mercado recebendo bem a definição sobre o comando do Banco Central no governo Bolsonaro, com Roberto Campos Neto à frente da autoridade monetária. A repercussão da indicação do executivo também foi positiva para a Bolsa, que operou em alta pela manhã. Comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as relações co...