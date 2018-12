Economia Dólar passa dos R$ 3,90 com remessas de fim de ano Com a queda nos preços do barril de petróleo e fluxo sazonal negativo no mês de dezembro, o câmbio deve permanecer em torno desse patamar até o fim do ano

Em um cenário externo marcado pela aversão a risco, os mercados emergentes acabaram penalizados nesta sexta-feira, 14. Aqui, o dólar ultrapassou novamente a casa dos R$ 3,90 e fechou o dia em alta de 0,58%, cotado a R$ 3,9066. Operadores ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, acreditam que, com a queda nos preços do barril de petróleo e...