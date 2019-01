Economia Dólar interrompe sequência de seis altas e fecha em queda de 1,13% Ministro da Economia disse em entrevista que vai zerar o déficit primário este ano, por meio de privatizações

O dólar quebrou uma sequência de seis altas seguidas e fechou com a maior baixa em 13 sessões, recuando 1,13% nesta quarta-feira, 23, para R$ 3,7624. A queda da moeda americana em vários países emergentes, como Turquia, México e África do Sul, ajudou a retirar pressão no câmbio aqui, mas o dólar bateu mínimas na parte da tarde com declarações do ministro da Economia, P...