Economia Dólar fecha semana em alta Porém, no acumulado dos últimos dias a moeda norte-americana apresenta queda

O dólar fechou a primeira semana após as eleições acumulando queda de 2,07%, a segunda semana consecutiva de desvalorização. A moeda começou a segunda-feira em forte queda, com os investidores animados pelos resultados do primeiro turno, e terminou a sessão desta quinta-feira, 11, em tom de cautela, por conta do feriado prolongado, o aumento da aversão ao risco no exterior e...