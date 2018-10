Economia Dólar fecha semana com recuo de 4,8% e Bolsa sobe 3,75% nas vésperas das eleições Moeda norte-americana iniciou dia em queda, refletindo pesquisa eleitoral divulgada nesta quinta-feira; dúvida sobre viabilidade de reformas mesmo em caso de vitória de Bolsonaro também afeta o mercado

No último pregão antes do primeiro turno das eleições, o dólar teve novo dia de queda e acumulou desvalorização de 4,81% na semana, a maior baixa semanal desde a primeira semana de março de 2016, quando caiu 5,82%. O crescimento do candidato Jair Bolsonaro (PSL) sobre Fernando Haddad (PT) nas pesquisas de intenção de voto animou os investidores e fez o câmbio n...