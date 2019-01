Economia Dólar fecha cotação perto da estabilidade

Com liquidez reduzida, o dólar operou todo o dia de ontem sem firmar tendência clara, ora recuando, ora subindo. No mercado doméstico, os investidores seguem aguardando novidades sobre a reforma da Previdência, mas que só devem vir após o presidente Jair Bolsonaro voltar da Suíça, enquanto no exterior, o dia foi marcado pela expectativa sobre os rumos da saída do Rei...