Economia Dólar encerra dia com alta de 0,65%, cotado a R$ 3,76 O movimento da moeda norte-americana deverá ser de baixa liquidez na semana, considerando o feriado da próxima terça-feira (20)

O dólar comercial encerrou o primeiro pregão da semana em alta de 0,65%, cotado a R$ 3,7645 para venda. O movimento da moeda norte-americana deverá ser de baixa liquidez na semana, considerando o feriado da próxima terça-feira (20) do Dia da Consciência Negra e na quinta-feira (22) no mercado norte-americano com o Dia de Ação de Graças. A valorização d...