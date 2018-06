Economia Dólar dispara e chega a casa dos R$ 3,90 nesta quinta-feira (7) Alta do dólar fez crescer as discussões sobre a volta da alta de juros no Brasil, pois a moeda pode pressionar a inflação

Mesmo com o exterior sem fôlego, o mercado local deve ter mais uma manhã agitada nesta quinta-feira, 7. O dólar à vista abriu o pregão com nova máxima aos R$ 3,9073 em alta de 1,81%. A moeda americana para julho teve máxima a R$ 3,9170 (+1,57%) ante fechamento no mercado à vista aos R$ 3,8377. No pré-mercado, simultaneamente às máximas do dólar à...