Dólar cai para R$ 3,87 após atuação do Banco Central

A atuação do Banco Central interrompeu hoje (27) uma série de cinco altas consecutivas da moeda norte-americana. O dólar comercial fechou em queda de 1,04%, cotado a R$ 3,8768 para venda. A atuação do BC ocorreu após a moeda norte-americana acumular valorização de 4,75% com a série de cinco altas, consolidando um aumento acumulado de 18,23% no ano. O BC rea...