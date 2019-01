Economia Dólar cai para menor valor em 11 dias com exterior e ingresso de recursos O apetite por risco melhorou no mercado financeiro internacional e ajudou a enfraquecer a moeda americana

O real foi a moeda que mais se valorizou nesta terça-feira, 29, ante o dólar entre as principais divisas mundiais, tanto de países desenvolvidos como emergentes. O apetite por risco melhorou no mercado financeiro internacional e ajudou a enfraquecer a moeda americana, que caiu influenciada pela alta do petróleo e o recuo acima do previsto na confiança do consumidor n...