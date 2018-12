Economia Dólar cai em linha com exterior em meio a especulações sobre sinais do Fed Uma nova queda do petróleo e possíveis saídas de capitais estrangeiros do Brasil podem ainda trazer pressão de alta à moeda americana durante o dia

O dólar opera com o viés de baixa ante o real na manhã desta terça-feira, 18. A correção acompanha a persistente queda da moeda americana no exterior em meio a especulações sobre se os temores com o desempenho econômico mundial e dos EUA, em particular, levarão o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) a sinalizar uma pausa no aperto de sua política monetária. O Fed in...