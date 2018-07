Economia Dólar cai e fecha cotado em R$ 3,86 Já a Bovespa fechou a primeira semana do segundo semestre acumulando alta de 3%

Depois de oscilar com tendência de alta na abertura do pregão de hoje (6), o dólar fechou o dia em baixa de 1,67%, cotado a R$ 3,8687 para venda. O jogo da seleção brasileira no meio da tarde ajudou no baixo volume de negócios, e os investidores seguem atentos aos movimentos do Banco Central, que fecha a semana sem efetuar nenhum leilão extraordinário de&nbs...