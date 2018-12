Economia Dólar cai e bolsa fica estável com dados fracos nos EUA Dia foi de poucos negócios no mercado financeiro brasileiro, por causa da proximidade do feriado de fim de ano

Num dia de tensões no mercado financeiro internacional, a moeda norte-americana caiu e a bolsa de valores fechou estável. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (27) vendido a R$ 3,894, com baixa de 0,7%. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou o dia com pequena valorização de 0,07%, aos 85.194 pontos. Os mercados no Brasil foram influe...