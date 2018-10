Economia Dólar cai com força de moedas emergentes e sinais de estímulo chinês após PIB O real brasileiro se beneficia do fortalecimento de moedas emergentes e ligadas a commodities na esteira do avanço do yuan

O dólar opera em baixa ante o real desde os primeiros negócios desta sexta-feira, 19. O real brasileiro se beneficia do fortalecimento de moedas emergentes e ligadas a commodities na esteira do avanço do yuan. A moeda chinesa se recuperou após perdas registradas durante a madrugada à medida que autoridades de Pequim se esforçaram de maneira coordenada para tranquilizar i...