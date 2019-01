Economia Dólar cai ao menor nível desde outubro de 2018 Valor é o mais baixo desde antes do segundo turno das eleições. Em janeiro, o dólar acumulou queda de 5,6%

O dólar à vista fechou a quinta-feira, 31, em baixa de 0,99% e terminou o dia no menor valor desde 26 de outubro do ano passado, ou seja, antes do segundo turno das eleições, cotado em R$ 3,6590. Fatores técnicos, principalmente a definição do referencial Ptax de janeiro, e conjunturais, como a queda da moeda americana no exterior ante emergentes e renovadas expectativas d...