Economia Dólar cai antes de Ibope, após superávit comercial chinês e varejo nos EUA O cenário eleitoral segue no foco

O mercado de câmbio opera o dólar em baixa ante o real na manhã desta segunda-feira, 15, pós feriado local na sexta-feira (12). Os ajustes estão em linha com o recuo da moeda americana no exterior, após um superávit comercial da China bem acima do esperado, inclusive um recorde em relação aos Estados Unidos, podendo piorar o embate comercial entre EUA e o gigante asiático. O movime...