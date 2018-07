Economia Dólar cai 1,70% e vai a R$ 3,77 com apoio do Centrão a Alckmin Com esse resultado, houve desvalorização de 1,89% no acumulado da semana - a terceira sem intervenções do Banco Central no mercado

O dólar teve forte queda ante o real nesta sexta-feira, 20, sob influências internas e externas. Em terreno negativo desde o início dos negócios, a moeda terminou o dia em baixa de 1,70% no mercado à vista, cotada a R$ 3,7768, a menor desde 25 de junho (R$ 3,7766). Com esse resultado, houve desvalorização de 1,89% no acumulado da semana - a terceira sem intervenções d...