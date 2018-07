Economia Dólar cai 1,58% na semana e recua para R$ 3,71 com cenário externo e eleições Apesar da desvalorização, profissionais de câmbio ressaltam que não dá para falar agora que o dólar vai manter esta tendência

O dólar terminou a sexta-feira em R$ 3,7173, acumulando queda de 1,58% na semana e de 4% no mês. O cenário externo menos tenso e a avaliação de que a candidatura de Geraldo Alckmin deve ganhar fôlego com o apoio dos partidos do Centrão ajudou a moeda norte-americana a cair da casa dos R$ 3,85 na semana anterior para os R$ 3,70 nesta semana. Apesar da desvalorização, profis...