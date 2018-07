Economia Dólar cai 0,46% ante o real em dia de alta da moeda no exterior e fecha em R$ 3,84 As ações das grandes empresas seguiram a mesma tendência, com Petrobras (+2,29%), Itau (+1,96%) e Vale (+1,40%)

Na contramão do movimento de alta que predominou no mercado internacional, o dólar firmou-se em baixa ante o real nesta terça-feira, 17, marcada pela liquidez reduzida nos mercados futuro e à vista. Depois de ter enfrentado alguma instabilidade pela manhã, a moeda americana consolidou o viés negativo à tarde e fechou aos R$ 3,8450, em baixa de 0,46%. Os negócios no m...