Economia Dólar ante real ignora exterior e vai abaixo dos R$ 4 com pesquisa Ibope Mercado reagiu positivamente ao resultado da pesquisa eleitoral Ibope/Estado/TV Globo, que mostrou crescimento do candidato Jair Bolsonaro (PSL)

O comportamento do mercado de câmbio mostra que o investidor ignora a influência externa neste início de sessão desta terça-feira, 2. O dólar abriu e segue abaixo dos R$ 4, numa queda de 1% no mercado à vista. O bom humor também é observado nos mercados de juros e no contrato futuro do Ibovespa. O principal motivo para o dólar descolar-se do exterior numa manhã ...