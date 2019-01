Economia Dólar abre instável com cautela pós fala de Bolsonaro sobre Previdência Moeda americana chegou a tocar os R$ 3,7683, em alta de 0,28%

Após dois dias de otimismo com o novo governo, o dólar abriu instável e alternava altas e baixas no início dessa manhã. Após abrir em leve queda, a moeda americana renovou sucessivas máximas frente ao real e virou para o terreno positivo, chegando a tocar os R$ 3,7683, em alta de 0,28%, para voltar novamente ao negativo. Predomina no mercado cautela em relação à entr...