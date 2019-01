Economia Dólar abre estável no primeiro dia útil do governo Bolsonaro A cotação está sendo influenciada por um dia negativo para os mercados emergentes

No primeiro pregão realizado no governo de Jair Bolsonaro (PSL), o dólar está sendo negociado com estabilidade no mercado brasileiro. Nesta quarta-feira, a moeda americana era negociada a a R$ 3,8768 às 9h26 da manhã (horário de Brasília) em alta de 0,03% na comparação com a cotação do último dia 28 de dezembro, quando fechou o pregão R$ 3,8748. A cotação está sendo ...